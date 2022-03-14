У Генштабі кажуть, що російські військові розчаровані результатами війни й багато з них відмовляється воювати. Їх, як і хворих, тримають у таборі за досудових обставин.

Цікаво Високопосадовець сил спецоперацій Білорусі заявив, що його армія не піде війною на Україну

У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання,

– мовиться в повідомленні.

Як відомо, Росія всіляко намагається залучити до нападу Білорусь. У Генштабі кажуть: один із високопосадовців країни заявив, що його армія воювати не збирається.

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