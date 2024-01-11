Доподлинно неизвестно, зачем враг пытается укрепить остановки. Но можно констатировать, что так называемая "СВО" идет по плану. Война, которую россияне развязали против Украины, начала приближаться к домам оккупантов.

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Остановки укрепляют на скорую руку

Так, местные СМИ пишут, что остановки общественного транспорта в Белгороде пытаются превратить в импровизированные хранилища. Так, их укрепляют как мешками с песком, так и бетонными блоками.

Также выкладывают фото. На них можно увидеть, что усиленные остановки на улицах Конева и Королева.

Остановки укрепляют мешками с песком и бетонными блоками / Фото из пабликов

Интересно, что губернатор Вячеслав Гладков заявил о начале эвакуации из Белгорода. Соответствующее решение было принято на фоне того, что на город постоянно что-то падает с неба.

Правда, Гладков достаточно противоречивая персона. Он выступал перед жителями региона и заявил, что они – "не крысы".

Мы не крысы, мы не будем сидеть в подвалах,

– подчеркнул он.

Этими словами он попытался объяснить, почему жителей не призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Гладков убежден, что скрываться от обстрелов и отменять массовые меры – демонстрация того, что "враг достиг своей цели".

Собственно, российские СМИ пишут, что во время последних обстрелов Белгорода входы в хранилища были закрыты. Не в последнюю очередь из-за этого десятки местных жителей погибли.

В России не ценят человеческую жизнь

Гладков ярко показал, что ему безразлично, может ли кто-то пострадать, или погибнуть в результате взрывов в области. Именно поэтому он и призывает людей игнорировать воздушные тревоги и не находиться в укрытиях, когда в регионе объявляют угрозу атаки с неба.

То же касается личного состава так называемой "второй армии мира". Только за прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 830 российских захватчиков. А с самого начала полномасштабного вторжения потери врага насчитывают 367 620 бойцов.