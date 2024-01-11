Достеменно невідомо, для чого ворог намагається укріпити зупинки. Але можна констатувати, що так звана "СВО" йде за планом. Війна, яку росіяни розв'язали проти України, почала наближатися до домівок окупантів.

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Зупинки укріплюють нашвидкуруч

Так, місцеві ЗМІ пишуть, що зупинки громадського транспорту у Бєлгороді намагаються перетворити на імпровізовані сховища. Так, їх укріплюють як мішками з піском, так і бетонними блоками.

Також викладають фото. На них можна побачити, що посилені зупинки на вулицях Конєва та Корольова.

Зупинки укріплюють мішками з піском і бетонними блоками / Фото з пабліків

Цікаво, що губернатор В'ячеслав Гладков заявив про початок евакуації з Бєлгорода. Відповідне рішення ухвалили на фоні того, що на місто постійно щось падає з неба.

Правда, Гладков досить суперечлива персона. Він виступав перед мешканцями регіону та заявив, що вони – "не пацюки".

Ми не пацюки, ми не сидітимемо у підвалах,

– наголосив він.

Цими словами він спробував пояснити, чому мешканців не закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Гладков переконаний, що ховатися від обстрілів і скасовувати масові заходи – демонстрація того, що "ворог досягнув своєї цілі".

Власне, російські ЗМІ пишуть, що під час останніх обстрілів Бєлгорода входи до сховищ були закритими. Не в останню чергу через це десятки місцевих мешканців загинули.

У Росії не цінують людське життя

Гладков яскраво продемонстрував, що йому байдуже на те, чи може хтось постраждати, чи загинути внаслідок вибухів в області. Саме тому він і закликає людей ігнорувати повітряні тривоги та не перебувати в укриттях тоді, в коли в регіоні оголошують загрозу атаки з неба.

Те ж стосується особового складу так званої "другої армії світу". Лиш за минулу добу наші військові відправили на той світ 830 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога налічують 367 620 бійців.