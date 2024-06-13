Об этом сообщили росСМИ, передает 24 Канал. Кстати, по состоянию на 7 утра о восстановлении электроэнергии не сообщали.

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Отключение света в Белгородской области

Губернатор Гладков около 23:20 написал, что в Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света остаются поселки Октябрьское, Малиновка и Политотдельный, села Бехловка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьевка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной.

Интересно, что причину аварии оккупанты не разглашали. Впрочем, Гладков заявил, что аварийные бригады начнут устранение последствий только после согласования с министерством обороны России.

Кстати, в 20:00 оккупанты жаловались на якобы атаку дронов.

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