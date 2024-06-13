Про це повідомили росЗМІ, передає 24 Канал. До речі, станом на 7 ранку про відновлення електроенергії не сповіщали.

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Відключення світла в Бєлгородській області

Губернатор Гладков близько 23:20 написав, що в Бєлгородському районі сталося аварійне відключення електроенергії. Тимчасово без світла залишаються селища Жовтневе, Малинівка та Політвіддільний, села Бехлівка, Відрадне, Червоний Жовтень, Варварівка, Солов'ївка, Толоконне, Петрівка, Весела Лопань, Долбине, Головине, хутори Угрим і Водяний.

Цікаво, що причину аварії окупанти не розголошували. Втім, Гладков заявив, що аварійні бригади почнуть усунення наслідків тільки після погодження з міністерством оборони Росії.

До речі, о 20:00 окупанти скаржилися на нібито атаку дронів.

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