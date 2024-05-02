Енергооб'єкти пошкоджено в Орловській, Курській та Смоленській областях. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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В Росії є проблеми з електропостачанням
У ніч на 2 травня невідомі БпЛА атакували низку енергетичних обʼєктів в Росії.
Наслідки атаки дронів:
- після атаки БпЛА в Орловській області пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до виникнення проблем з постачанням електроенергії;
- у Смоленській області безпілотники були спрямовані на об'єкт енергетичної інфраструктури у Рославльському районі. Наразі на місці події працюють аварійні та правоохоронні служби, проте наслідки ще не відомі;
- також відомо, що проблеми з енергопостачанням спостерігають і у Курській області. Там без світла залишився один населений пункт.
Водночас у Міноборони Росії, як завжди, стверджують, що всі БпЛА було "успішно" збито. Зокрема, там заявили, що за ніч буцімто вдалося знищити та перехопити 12 БпЛА, з яких 5 – над територією Брянської області, 1 – над Курською, 1 – над Білгородською, 2 – над Ростовською та 3 – над територією Краснодарського краю.
Удари по російським НПЗ: останні новини
- Відомо, що у ніч на 2 травня під ударом були не лише енергетична інфраструктура окупантів. Також повідомлялося, що в Краснодарському краї буцімто збили декілька дронів. Ймовірно, цілили в Афіпську НПЗ.
- Також відомо, що першого травня під ударом опинився Рязанський НПЗ. У ГУР повідомили, що на об'єкті є значні ушкодження. Зверніть увагу, що Рязанський НПЗ входить до 5 найбільших заводів у Росії.
- Незадовго до цього було уражено два об'єкти "Роснєфті" в Смоленській області. Тоді внаслідок атаки було знищено щонайменше 26 тисяч кубометрів палива. Після декількох вибухів на нафтобазах почалася евакуація персоналу, адже спалахнула масштабна пожежа.