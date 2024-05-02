Энергообъекты повреждены в Орловской, Курской и Смоленской областях. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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В России есть проблемы с электроснабжением
В ночь на 2 мая неизвестные БпЛА атаковали ряд энергетических объектов в России.
Последствия атаки дронов:
- после атаки БпЛА в Орловской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к возникновению проблем с поставками электроэнергии;
- в Смоленской области беспилотники были направлены на объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе. Сейчас на месте происшествия работают аварийные и правоохранительные службы, однако последствия еще не известны;
- также известно, что проблемы с энергоснабжением наблюдают и в Курской области. Там без света остался один населенный пункт.
В то же время в Минобороны России, как всегда, утверждают, что все БпЛА были "успешно" сбиты. В частности, там заявили, что за ночь якобы удалось уничтожить и перехватить 12 БПЛА, из которых 5 – над территорией Брянской области, 1 – над Курской, 1 – над Белгородской, 2 – над Ростовской и 3 – над территорией Краснодарского края.
Удары по российским НПЗ: последние новости
- Известно, что в ночь на 2 мая под ударом были не только энергетическая инфраструктура оккупантов. Также сообщалось, что в Краснодарском крае якобы сбили несколько дронов. Вероятно, целились в Афипский НПЗ.
- Также известно, что первого мая под ударом оказался Рязанский НПЗ. В ГУР сообщили, что на объекте есть значительные повреждения. Обратите внимание, что Рязанский НПЗ входит в 5 крупнейших заводов в России.
- Незадолго до этого было поражено два объекта "Роснефти" в Смоленской области. Тогда в результате атаки было уничтожено не менее 26 тысяч кубометров топлива. После нескольких взрывов на нефтебазах началась эвакуация персонала, ведь вспыхнул масштабный пожар.