Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Кадри пожежі оприлюднили в мережі.

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В Росії пожежа на підстанції

Так, у мережі пишуть, що пожежа спалахнула на підстанції в селі Нечаївка. На оприлюднених кадрах видно сильне полум'я і стовп густого диму, що здійнявся в небо.

На Бєлгородщині палає підстанція: дивіться відео

Тим часом губернатор Бєлгородської області заявив, що в селі Муром пошкоджено ЛЕП. Гладков поскаржився, що нібито "атакували два БпЛА". За його словами, постраждалих начебто немає. На місці працюють аварійні служби.

Дрони атакували енергооб'єкти в кількох регіонах Росії

Зауважимо, що напередодні, 2 травня, країна-агресорка вкотре опинилася під атакою дронів. Так, було пошкоджено енергооб'єкти в Орловській, Курській та Смоленській областях. Внаслідок чого в окупантів проблеми зі світлом.