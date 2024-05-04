Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Кадры пожара обнародовали в сети.
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В России пожар на подстанции
Так, в сети пишут, что пожар вспыхнул на подстанции в селе Нечаевка. На обнародованных кадрах видно сильное пламя и столб густого дыма, что поднялся в небо.
На Белгородщине пылает подстанция: смотрите видео
Тем временем губернатор Белгородской области заявил, что в селе Муром повреждена ЛЭП. Гладков пожаловался, что якобы "атаковали два БПЛА". По его словам, пострадавших вроде бы нет. На месте работают аварийные службы.
Дроны атаковали энергообъекты в нескольких регионах России
Заметим, что накануне, 2 мая, страна-агрессор в очередной раз оказалась под атакой дронов. Так, были повреждены энергообъекты в Орловской, Курской и Смоленской областях. В результате чего у оккупантов проблемы со светом.