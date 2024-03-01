Сообщалось, что удар по комплексу произошел вчера, 29 февраля в районе села Головчино Грайворонского района Белгородской области. По предварительной информации, в результате атаки были ранены двое российских военнослужащих.

Смотрите также Уничтожение Су-34: сколько лет понадобится России, чтобы восстановить утраченные борта

В ГУР подтвердили атаку

Российские захватчики снова понесли потери среди боевой техники. Так, по данным ГУР МО, 29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Как отметили в украинской разведке, атака на вражеское средство противовоздушной обороны состоялась вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.

После попадания "панцирь" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери – ранения получили двое российских оккупантов,
– говорится в сообщении.

Вышеупомянутый комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. В ГУР МО добавили, что стоимость российского РГК "Панцирь-С1" составляет около 15 миллионов долларов.

В Белгородской области поражен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс: смотрите видео

По данным россиян, было четыре беспилотных аппарата. Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Заметим, что в минобороны России сегодня отчитывались о сбитии четырех беспилотников: один БПЛА, якобы, уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона – над Нижегородской областью.

Ранее российский самолет уронил очередную авиабомбу ФАБ-250 в Белгородской области

  • 22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом". В то же время российский чиновник не стал озвучивать причины его появления.
  • Очевидно авиационный снаряд предназначался для нанесения ударов по Украине. Впрочем, как и множество других бомб, что в последнее время где бы то ни было сбрасывает авиация захватчиков, она оказалась на территории России.
  • По данным телеграм-канала ASTRA, 18 февраля в селе Солоти было найдено ФАБ-250. Местные власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российская авиабомба была ликвидирована на полигоне.
  • Кроме того, пострадавших и погибших в результате падения авиабомбы, по данным россиян, не было.