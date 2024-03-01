Повідомлялося, що удар по комплексу стався учора, 29 лютого в районі села Головчине Грайворонського району Бєлгородської області. За попередньою інформацією, внаслідок атаки було поранено двох російських військовослужбовців.

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В ГУР підтвердили атаку

Російські загарбники знову зазнали втрат серед бойової техніки. Так, за даними ГУР МО, 29 лютого 2024 року внаслідок успішного вогневого ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Як зазначили в українській розвідці, атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту Головчине Грайворонського району бєлгородської області.

Після влучання "панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати – поранення зазнали двоє російських окупантів,

– йдеться у повідомленні.

Вищезгаданий комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. У ГУР МО додали, що вартість російського РГК "Панцир-С1" становить близько 15 мільйонів доларів.

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За даними росіян, було чотири безпілотні апарати. Безпілотники вибухнули, внаслідок чого пошкодження зазнав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Зауважимо, що у міноборони Росії сьогодні звітували про збиття чотирьох безпілотників: один БПЛА, нібито, знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони – над Нижегородською областю.

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