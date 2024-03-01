Російські телеграм-канали повідомляють, що внаслідок атаки поранено двох російських військовослужбовців.
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Зазначають, що "прикрий" інцидент стався учора, 29 лютого в районі села Головчине Грайворонського району Бєлгородської області. За даними росіян, було чотири безпілотні апарати.
Безпілотники вибухнули, внаслідок чого пошкодження зазнав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Поранень зазнали двоє військовослужбовців міністерства оборони Росії,
– йдеться в повідомленні.
При цьому, мирні мешканці не постраждали.
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На території сусідньої з Україною Бєлгородської області ситуації з атаками дронів трапляються дуже часто. Безпілотники завдають шкоди військовим об'єктам і техніці росіян.
До того ж цієї ночі дрони завітали ще в Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Росіяни заявили про атаку на підприємсвто військово-оборонного коплексу Росії – "Завод імені Свердлова". Кажуть, що усього було три безпілотники і, мовляв, їх придушили сили радіоелектронної боротьби.