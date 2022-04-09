В Белгородской области развернули полевые лагеря для войск, переброшенных с других направлений
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты продолжают перебрасывание своих военных. Об этом свидетельствуют полевые лагеря, развернутые в Белгородской области.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины. Их новая цель – взять под контроль Донецкую и Луганскую области.
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Оккупанты готовятся к новому наступлению
Пока известно о том, что в Белгородской области развернули полевые лагеря. Там находятся подразделения, переброшенные из других районов боевых действий.
Также в Генштабе добавили, что не прекращают свои действия захватчики на Слобожанском направлении. Они интенсивно обстреливают и частично блокируют Харьков.
Известно, что на Изюмском направлении враг пытался наступить в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка. Но нашим военным удалось захватнические попытки обломать.
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