Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти продовжують готуватися до наступу на сході України. Їхня нова мета – взяти під контроль Донецьку та Луганську області.
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Окупанти готуються до нового наступу
Наразі відомо про те, що в Бєлгородській області розгорнули польові табори. Там перебувають підрозділи, перекинуті з інших районів бойових дій.
Також у Генштабі додали, що не припиняють своїх дій загарбники на Слобожанському напрямку. Вони інтенсивно обстрілюють та частково блокують Харків.
Відомо, що на Ізюмському напрямку ворог намагався наступити у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка. Але нашим військовим вдалося загарбницькі намагання обламати.
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