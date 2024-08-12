На Белгородщине 18 населенных пунктов без света: враг говорит об "аварийном отключении"

Не заход диверсантов, так проблемы с электроэнергией. Жизнь жителей Белгорощины давно перестала быть скучной. Утром местные власти попытались объяснить россиянам, почему у них дома нет света.

Так, рано утром губернатор Гладков сначала сообщил жителям области о перебоях с электричеством, а еще позже рассказал более "тревожную" новость.

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Белгородцам выключили свет и заставляют бежать

По словам чиновника, в Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Именно поэтому без света остаются такие населенные пункты: села Дорогощ, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождество, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье.

"Службы начнут устранение последствий после согласования с министерством обороны России", – добавил Гладков.

Затем губернатор записал видеообращение, в котором поделился неутешительными сведениями уже с жителями Красноярузского района. Оказывается, им надо эвакуироваться, ведь в районе заметили "вражескую активность".

Между тем российские военкор заявляют о бое между ВСУ и оккупантами в пограничном пункте "Колотиловка" Красноярузского района Белгородской области.

Напомним, что ранее на Белгородщине опасались угрозы прорыва. Накануне там произошел заход якобы украинских ДРГ в поселок Пороз, который, кстати, расположен в том самом Грайворонском районе.