Так, рано-вранці губернатор Гладков спершу повідомив жителям області про перебої з електрикою, а ще пізніше розповів більш "тривожну" новину.

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Бєлгородцям вимкнули світло і змушують тікати

За словами посадовця, у Грайворонському міському окрузі сталося аварійне відключення електроенергії. Саме тому без світла залишаються такі населені пункти: села Дорогощ, Мощене, Дунайка, Пороз, Мокра Орлівка, Різдво, Сподарюшине, Косилове, Смородине, Почаєве, Дроновка, Санкове та Замостя.

"Служби розпочнуть усунення наслідків після погодження з міністерством оборони Росії", – додав Гладков.

Потім губернатор записав відеозвернення, в якому поділився невтішними відомостями вже з мешканцями Красноярузького району. Виявляється, їм треба евакуюватися, адже у районі помітили "ворожу активність".

Тим часом російські воєнкори заявляють про бій між ЗСУ та окупантами у прикордонному пункті "Колотилівка" Красноярузького району Бєлгородської області.

Нагадаємо, що раніше на Бєлгородщині побоювалися загрози прориву. Напередодоні там стався захід начебто українських ДРГ у селище Пороз, яке, до речі, розташоване у тому самому Грайворонському районі.