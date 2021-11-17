Известно, что отчет будет опубликован в двух идентичных вариантах – на английском и русском языке.

Важно Операция по вагнеровцам готовилась, но кто ее отменил – неизвестно, – Безуглая о выводах ВСК

Ранее отчет обещали представить 13 ноября, но возникла задержка. Это произошло из-за добавления в публикацию разных комментариев, которые прислали лица, упомянутые в расследовании. Журналист Элиот Хиггинс подчеркнул, что речь идет именно о текстовой версии отчета.

Чтобы было понятно, поскольку некоторые украинские СМИ неверно сообщали об этом, мы публикуем текстовую версию отчета "вагнергейта", а не документальный фильм,

– отметил Хиггинс.

По его словам, фильм появится позже, но точной даты пока нет. В то же время журналист-расследователь Арик Толер заявил, что отчет опубликуют, "когда он проснется здесь, в США".

Обратите внимание! Bellingcat – это проект команды независимых расследователей и гражданских журналистов. Участие в нем принимают представители более 20 стран мира. История проекта стартовала еще в 2014 году.

Операция с вагнеровцами: главное

В июле 2020 года в Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины на Донбассе, впоследствии их всех вернули в Россию.

Со временем появилась информация о спецоперации СБУ – боевиков планировали задержать в Киеве. Однако после того, как силовики доложили о планах Офиса Президента, спецоперация провалилась.

Журналисты из Bellingcat сообщили, что обнародуют расследование по делу вагнеровцев.

Полный текст публикации Элиота Хиггинса:

Чтобы было понятно, поскольку некоторые украинские СМИ неверно сообщали об этом, мы публикуем текстовую версию отчета "вагнергейта" на английском и русском языках, а не фильм или документальный фильм, который появится позже, пока неизвестно когда.