Відомо, що звіт буде опублікований у двох ідентичних варіантах – англійською та російською мовами.
Важливо Операція по вагнерівцях готувалась, але хто її скасував – невідомо, – Безугла про висновки ТСК
Раніше звіт обіцяли презентувати 13 листопада, але виникла затримка. Це сталося через додавання у публікацію різних коментарів, які прислали особи, згадані у розслідуванні. Журналіст Еліот Хіггінс наголосив, що мовиться саме про текстову версію звіту.
Щоб було зрозуміло, оскільки деякі українські ЗМІ невірно повідомляли про це, ми публікуємо текстову версію звіту "вагнергейту", а не документальний фільм,
– зауважив Хіггінс.
За його словами, фільм з'явиться пізніше, але точної дати наразі немає. Водночас журналіст-розслідувач Арік Толер заявив, що звіт опублікують, "коли він прокинеться тут, в США".
Операція з вагнерівцями: головне
- У липні 2020 року у Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнер", що воювали проти України на Донбасі, згодом їх усіх повернули в Росію.
- Згодом з'явилась інформація про спецоперацію СБУ – бойовиків нібито планували затримати в Києві. Однак після того, як силовики доповіли про плани Офісу Президента, спецоперація провалилася.
- Журналісти з Bellingcat повідомили, що оприлюднять розслідування щодо справи вагнерівців.
Повний текст публікації Еліота Хіггінса:
Щоб було зрозуміло, оскільки деякі українські ЗМІ невірно повідомляли про це, ми публікуємо текстову версію звіту "вагнергейту" англійською та російською мовами, а не фільм чи документальний фільм, який з'явиться пізніше, поки невідомо, коли.