Відомо, що звіт буде опублікований у двох ідентичних варіантах – англійською та російською мовами.

Важливо Операція по вагнерівцях готувалась, але хто її скасував – невідомо, – Безугла про висновки ТСК

Раніше звіт обіцяли презентувати 13 листопада, але виникла затримка. Це сталося через додавання у публікацію різних коментарів, які прислали особи, згадані у розслідуванні. Журналіст Еліот Хіггінс наголосив, що мовиться саме про текстову версію звіту.

Щоб було зрозуміло, оскільки деякі українські ЗМІ невірно повідомляли про це, ми публікуємо текстову версію звіту "вагнергейту", а не документальний фільм,

– зауважив Хіггінс.

За його словами, фільм з'явиться пізніше, але точної дати наразі немає. Водночас журналіст-розслідувач Арік Толер заявив, що звіт опублікують, "коли він прокинеться тут, в США".

Зверніть увагу! Bellingcat – це проєкт команди незалежних розслідувачів та громадянських журналістів. Участь у ньому беруть представники понад 20 країн світу. Історія проєкту стартувала ще у 2014 році.

Операція з вагнерівцями: головне

У липні 2020 року у Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнер", що воювали проти України на Донбасі, згодом їх усіх повернули в Росію.

Згодом з'явилась інформація про спецоперацію СБУ – бойовиків нібито планували затримати в Києві. Однак після того, як силовики доповіли про плани Офісу Президента, спецоперація провалилася.

Журналісти з Bellingcat повідомили, що оприлюднять розслідування щодо справи вагнерівців.

Повний текст публікації Еліота Хіггінса:

Щоб було зрозуміло, оскільки деякі українські ЗМІ невірно повідомляли про це, ми публікуємо текстову версію звіту "вагнергейту" англійською та російською мовами, а не фільм чи документальний фільм, який з'явиться пізніше, поки невідомо, коли.