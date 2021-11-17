Об этом сообщил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

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Задержки с публикацией расследования были вызваны тем, что к нам обратились новые свидетели и источники после того, как сообщения в украинских СМИ о нашем расследования были доведены до их сведения,

– сказал он.

По его словам, это означало, что придется проверить их утверждения – данный процесс требовал много дополнительной работы. В то же время шла работа над документальным фильмом.

Элиот Хиггинс объяснил, что все это предусматривало дополнительные командировки для интервьюирования новых свидетелей. Кроме этого, был ряд других историй, над которыми Bellingcat пришлось работать.

Не было просьб не обнародовать материал

Журналист-расследователь подчеркнул, что не было обращений с просьбой не публиковать расследование.

Нас никто не просил не обнародовать, и даже если бы это сделали, мы бы все равно опубликовали это, несмотря на обстоятельства,

– добавил Элиот Хиггинс.

Обратите внимание! Bellingcat опубликовал расследование о вероятном срыве операции с вагнеровцами 17 ноября 2021 года. Материал вышел на английском и русском языках.

Расследование Bellingcat: что известно