Bellingcat завершает расследование причастности России к пожарам на артскладах в Украине

Журналисты-расследователи Bellingcat вскоре завершит расследование причин пожаров и взрывов на складах боеприпасов в Украине. Это означает, что уже в ближайшие месяцы удастся доказать или опровергнуть причастность к инциденту военной разведки России.

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Сотрудники ГРУ России участвовали в войне на Донбассе, – Bellingcat

Он отметил, что расследование продолжается уже год. По словам Грозева, есть серьезное подозрение считать, что Россия причастна к пожарам на артскладах в Украине, но окончательно это пока не доказали.

Мы расследуем возможность, что они (взрывы на складах – 24 канал) были результатом работы той же группы ГРУ (России – 24 канал), которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии,

– объяснил он.

Как сказал Грозев, есть и другие расследования военных преступлений в течение последних 5 лет.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать, но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы стараемся найти какую-то форму, чтобы их показать", – добавил расследователь.

Что известно о взрывах на артскладах в Украине

В последние годы в Украине произошел ряд масштабных пожаров на складах боеприпасов. Говорится о возгорании в Сватово, Балаклее, Ичне и других населенных пунктах. Там огонь уничтожил тысячи тонн снарядов.

Один из самых масштабных пожаров на военных складах произошел в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года.

Взрывы нанесли огромный ущерб, 30 тысяч человек были эвакуированы. Среди главных версий произошедшего называли вражескую диверсию.



Крупнейшие взрывы на складах боеприпасов в Украине / Инфографика 24 канала