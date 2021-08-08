Про це заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Співробітники ГРУ Росії брали участь у війні на Донбасі, – Bellingcat

Він зазначив, що розслідування триває вже рік. За словами Грозєва, є серйозна підозра вважати, що Росія причетна до пожеж на артскладах в Україні, але остаточно це поки не довели.

Ми розслідуємо можливість, що вони (вибухи на складах – 24 канал) були результатом роботи тієї ж групи ГРУ (Росії – 24 канал), яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії,

– пояснив він.

Як сказав Грозєв, є й інші розслідування військових злочинів упродовж останніх 5 років.

"У нас є достатньо доказів, щоб їх публікувати, але вони не об'єднані якимось одним інцидентом. Це багато дрібних інцидентів, тому ми намагаємося знайти якусь форму, щоб їх показати", – додав розслідувач.

Що відомо про вибухи на артскладах в Україні

Упродовж останніх років в Україні сталася низка масштабних пожеж на складах боєприпасів. Мовиться про займання у Сватовому, Балаклії, Ічні та інших населених пунктах. Там вогонь знищив тисячі тонн снарядів.

Одна з наймасштабніших пожеж на військових складах сталася в Калинівці на Вінниччині 26 вересня 2017 року.

Вибухи завдали величезних збитків, 30 тисяч людей були евакуйовані. Серед головних версій події називали ворожу диверсію.



Найбільші вибухи на складах боєприпасів в Україні / Інфографіка 24 каналу