В Bellingcat создали карту отслеживания военных преступлений оккупантов в Украине
19 марта 2022 , 12:07Читати новину українською
Источник:Bellingcat
В Bellingcat была создана карта, на которой можно отслеживать военные преступления России в войне на территории Украины.
На карту будут наноситься случаи, когда гражданские районы и инфраструктура были повреждены или разрушены российскими оккупантами.
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А также точки, где были ранены гражданские лица или погибли.
Известно, что сбор информации о событиях, отмеченных на этой карте, начался 24 февраля 2022 года. Кроме того, исследователи обещают постоянно обновлять карту – до окончания конфликта.Посмотреть карту можно по ссылке – здесь.
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