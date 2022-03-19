В Bellingcat создали карту отслеживания военных преступлений оккупантов в Украине

В Bellingcat была создана карта, на которой можно отслеживать военные преступления России в войне на территории Украины.

На карту будут наноситься случаи, когда гражданские районы и инфраструктура были повреждены или разрушены российскими оккупантами.

Важно После ракетного обстрела: в пригороде Запорожья 9 человек погибли и 17 ранены

А также точки, где были ранены гражданские лица или погибли.

Известно, что сбор информации о событиях, отмеченных на этой карте, начался 24 февраля 2022 года. Кроме того, исследователи обещают постоянно обновлять карту – до окончания конфликта.

Эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами

Посмотреть карту можно по ссылке –