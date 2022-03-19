На карту наноситимуть випадки, коли цивільні райони та інфраструктура були пошкоджені або зруйновані російськими окупантами.

Важливо Після ракетного обстрілу: у передмісті Запоріжжя 9 людей загинули та 17 поранені

А також точки, де були поранення цивільних осіб або їх загибель.

Відомо, що збір інформації про події, зазначені на цій карті, розпочався 24 лютого 2022 року. Крім того, дослідники обіцяють постійно оновлювати карту – до закінчення конфлікту.

Подивитися карту можна за посиланням – тут.

До теми – Евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста та під обстрілами