Впрочем, вместо извинений мужчина прибег к угрозам. Отошел и вернулся с опасным предметом.

Другой инцидент Лежал без штанов и сознания: в киевском парке поймали наркомана, который продавал квас

Угрожал расправой

Он начал угрожать семье расправой. Люди вызвали полицию.

Патрульные прибыли по указанному адресу и задержали мужчину. На место происшествия вызвали следователей.

Другие случаи

  • Работник одного из высших учебных заведений Киева вел сексуальную переписку со школьницей, с которой познакомился на Русановском пляже. Вскоре мужчину будут судить за развращение несовершеннолетних.
  • На Буковине водитель проехалась по ребенку, упавшему с велосипеда.