Впрочем, вместо извинений мужчина прибег к угрозам. Отошел и вернулся с опасным предметом.
Другой инцидент Лежал без штанов и сознания: в киевском парке поймали наркомана, который продавал квас
Угрожал расправой
Он начал угрожать семье расправой. Люди вызвали полицию.
Патрульные прибыли по указанному адресу и задержали мужчину. На место происшествия вызвали следователей.
Другие случаи
- Работник одного из высших учебных заведений Киева вел сексуальную переписку со школьницей, с которой познакомился на Русановском пляже. Вскоре мужчину будут судить за развращение несовершеннолетних.
- На Буковине водитель проехалась по ребенку, упавшему с велосипеда.