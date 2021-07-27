Втім, замість вибачень чоловік вдався до погроз. Відійшов й повернувся з небезпечним предметом.
Інший інцидент Лежав без штанів та свідомості: у київському парку спіймали наркомана, який продавав квас
Погрожував розправою
Він почав погрожувати родині розправою. Люди викликали поліцію.
Патрульні прибули за вказаною адресою та затримали чоловіка. На місце події викликали слідчих.
Інші випадки
- Працівник одного вищих навчальних закладів Києва вів сексуальну переписку зі школяркою, з якою познайомився на Русанівському пляжі. Незабаром чоловіка судитимуть за розбещення неповнолітніх.
- На Буковині водійка проїхалась по дитині, що впала з велосипеда.