Дитина впала перед машиною. Ймовірно, 51-річна місцева жителька на автомобілі AUDI не помітила хлопчика або не встигла зупинитись.

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Що з дитиною

Дитину забрали до медзакладу. Хлопчику надають медичну допомогу. До речі, про аварію поліції 22 липня повідомив лікар районної лікарні.

У мережі оприлюднили відео з камер спостереження. На ньому видно, що авто буквально переїжджає дитину. Після цього хлопчик трішки піднявся, підбігла водійка. Потім на місце підійшла ще одна людина та забрала велосипед.

Дивіться моторошне відео ДТП:

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Користувачі мережі обурились через таку ситуацію. Одні писали, що водійку слід позбавити прав. Інші припускали, що, можливо, хлопчик був у "сліпій зоні".

Інша трагедія на Тернопільщині

У Шумському районі Тернопільщини 14 липня сталася смертельна ДТП. Водій УАЗ-3909

не побачив хлопчика та наїхав на нього. На жаль, дитина не вижила.