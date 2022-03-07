В Белой Церкви – воздушная тревога: все в укрытие

В Белой Церкви воют сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Все мирные жители должны немедленно пройти в укрытие.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации 7 марта около 05:40.

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Белая Церковь, воздушная тревога! Все в укрытие,

– пишут журналисты.

Подчеркиваем, жители города должны находиться в убежищах, ожидая дальнейших инструкций.

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