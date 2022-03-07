В Белой Церкви – воздушная тревога: все в укрытие
7 марта 2022 , 05:45Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
В Белой Церкви воют сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Все мирные жители должны немедленно пройти в укрытие.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации 7 марта около 05:40.
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Белая Церковь, воздушная тревога! Все в укрытие,
– пишут журналисты.
Подчеркиваем, жители города должны находиться в убежищах, ожидая дальнейших инструкций.
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