Детали от Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла дать четкого ответа на вопрос журналиста о системе ПРО. Она подчеркнула, что должна уточнить это со своей командой.

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Мне нужно уточнить это у коллег. Я знаю, что мы объявляли об оказании дополнительного содействия на той встрече (Владимира Зеленского и Джо Байдена – 24 канал). Но по поводу подробностей мне нужно уточнить,

– сказала Псаки.

Предоставление Украине: главное

Американское издание Politico заявило, что Палата представителей внесла в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая даст возможность выделить большее количество денег Украине и предоставить систему "Железный купол".

В офисе Президента подтвердили эту информацию. Там отметили, что на встрече 1 сентября президенты обсудили такую возможность. Они договорились об американской помощи на безопасность Украины в размере 60 миллионов долларов.