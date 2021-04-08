Россия наращивает присутствие своей армии у границ Украины. В Белом доме отметили, что количество войск – самое большое с 2014 года. Из-за этого там выразили обеспокоенность.

Такое заявление пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обнародовала на брифинге 8 апреля. Она подчеркнула, что США обеспокоены эскалацией на Донбассе со стороны России.

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Говорится, в частности, и об активности российских войск у границ Украины. А также о том, что в первую неделю апреля, оккупанты убили 5 украинских защитников.

Псаки заверила, что администрация Байдена обсуждает с союзниками по НАТО обеспокоенность относительно обострения на Донбассе и постоянного нарушения режима тишины со стороны боевиков.

США поддерживают Украину

1 апреля в США заявили, что привели свою армию в Европе в максимальный уровень боеготовности. Это сделали в ответ на скопление российских войск на границе Украины.

Кроме этого, Штаты не исключают, что отправят свои военные корабли в Черное море. Это, считают в Вашингтоне, станет важным сигналом о том, что за действиями России внимательно следят.

Министр обороны Андрей Таран провел разговор с Ллойдом Остином, своим американским коллегой. Тот отметил, что США не оставят Украину наедине, если Россия начнет эскалацию на Донбассе.

Впоследствии президент США Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому и также заверил его в поддержке. Заметим, что это был первый разговор между политиками.



Россия наращивает силы у границ Украины / Инфографика 24 канала