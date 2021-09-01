В Белом доме объяснили, почему переносили встречу Зеленского и Байдена
Источник:Белый дом
За последние 30 лет стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов Америки, как отметили в Белом доме, никогда не было сильнее, чем сейчас. Американская администрация хочет, чтобы встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена уделили максимум внимания.
Американская и украинская стороны должны обсудить широкий спектр вопросов. Говорится о стратегическом партнерстве, соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности, энергетики и климата.
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"Мы сначала объявили более раннюю дату встречи. Организация встречи двух глав государств является сложным и динамичным процессом. Не хочу здесь много анализировать логистических вопросов. Скажу только, что мы хотим, чтобы этой встречи уделили то количество внимания, которого она заслуживает", – пояснил представитель Белого дома.
Владимир Зеленский 31 августа прибыл в США / Фото Офиса Президента
О чем будут говорить президенты
Зеленский сможет лично пообщаться с Байденом. Перед тем они проведут встречу с участием советников.
Белый дом надеется, что президенты обсудят весь спектр политических вопросов, которые подчеркивают двусторонние отношения. Кроме того, Байден ждет от Зеленского полную информацию о состоянии безопасности Украины.
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Что известно о визите Зеленского в Вашингтон
- Встречу американского и украинского президентов переносили 2 раза. Она должна была состояться 30 августа, а затем 31 августа. Затем ее перенесли на 1 сентября.
- Общение Зеленского и Байдена в Вашингтоне ориентировочно продлится 2 – 2,5 часа.
- Президент Украины приехал в США 31 августа и посетил NASA, министерство энергетики и Всемирный банк.
- Во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Грэнхольм, Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции.
- Дипломат Уолтер Браунолер назвал встречу президентов следующим этапом американо-украинских отношений.