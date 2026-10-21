В Белом доме уже делят должности: кто хочет потеснить ближайшую соратницу Трампа

До промежуточных выборов в Конгресс США осталось менее двух недель, а в окружении Дональда Трампа уже обсуждают возможные последствия поражения республиканцев. Часть президентской команды ожидает потери большинства в Палате представителей, тогда как исход борьбы за Сенат пока остается неопределенным.

Политический обозреватель Юрий Рашкин в своем в авторском обзоре на YouTube-канале "24 Канал" проанализировал сообщение The Washington Post о ситуации внутри Белого дома. Он рассказал, кто претендует на влиятельную должность в администрации Трампа, почему президент недоволен своим окружением и какие связи имеют его политические консультанты.

В Белом доме обсуждают замену Сьюзи Уайлз

Журналисты The Washington Post пообщались примерно с 20 сотрудниками, советниками и людьми из окружения американского президента. Из их рассказов следует, что в команде Трампа уже готовятся к сложному исходу выборов 3 ноября. Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Палате представителей, где республиканцы могут утратить контроль.

Неопределенность в отношении будущего Конгресса сопровождается борьбой за влияние внутри администрации. Особое внимание привлек пост главы аппарата Белого дома, который занимает Сьюзи Уайлз. Она не сообщала о намерении уйти с работы, однако в президентском окружении уже называют возможных преемников.

Кто уже присматривается к этому креслу? Конечно же, Стивен Миллер. Также Билл Полте, отвечающий за жилищное финансирование, и глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зельдин. Парад еще не начался, а командиров уже трое,

– иронично заметил Рашкин.

Среди потенциальных претендентов особенно выделяется Билл Полте, который пытается привлечь внимание президента необычным способом. Свои предложения он оформляет на огромных плакатах и приносит их Трампу даже на поле для гольфа, в вертолет или самолет.

На плакатах размещают не только рабочие идеи, но и фотографии с политических митингов и портреты самого президента. Такой способ общения с Трампом, похоже, стал настолько привычным, что количество материалов начало вызывать удивление даже в его окружении.

Трамп любит картинки. Но, как пишут газеты, даже у него есть предел. Плакатов накопилось столько, что ими уже завалена резиденция. Будущий глава аппарата самой могущественной страны мира с плакатиком,

– прокомментировал обозреватель.

Несмотря на разговоры о возможных кадровых изменениях, никаких официальных решений относительно должности Вайлз нет. Обсуждение ее потенциальных преемников происходит еще до выборов, результаты которых могут существенно повлиять на политические позиции американского президента.

Трамп недоволен командой и ищет виновных

Проблемы внутри администрации не ограничиваются конкуренцией за руководящие посты. По сообщениям, на которые сослался Рашкин, Трамп все чаще звонит друзьям, помощникам и сторонним советникам, жалуясь на работу своего окружения.

Президенту кажется, что он получает недостаточно информации, а члены команды слишком слабо защищают его решения в публичном пространстве. Подобные жалобы звучат накануне выборов, когда республиканцы тратят сотни миллионов долларов на рекламу, но не могут добиться желаемого преимущества в ключевых гонках.

Рашкин связывает такую реакцию с личным отношением Трампа к деньгам и влиянию. По его мнению, американский президент привык рассчитывать, что финансовые возможности помогут ему добиться нужного результата, однако предвыборные настроения не всегда поддаются такому влиянию.

Недовольство может затронуть и людей, которые непосредственно занимаются политической стратегией республиканцев. Среди них обозреватель назвал Блэра и Лачивиту, обратив внимание на их недавнюю деятельность за пределами Соединенных Штатов.

И тогда он начинает искать виновных. Не себя, конечно. А кого? Например, двух главных политтехнологов, Блэра и Лачивиту, которые ведут его кампанию. Знаете, где они недавно были? В Республике Сербской, в Боснии. Консультировали пророссийское правительство,

– рассказал Рашкин.

Республика Сербская является частью Боснии и Герцеговины, а ее руководство поддерживает связи с Россией. Согласно информации, приведенной в обзоре, американские политтехнологи работали с местными властями, хотя одновременно участвовали в политических процессах вокруг Трампа.

У этой истории есть и другая связь с президентской администрацией. Дочь Сьюзи Уайлз является партнером лоббистской компании, представляющей интересы руководства Республики Сербской. Рашкин обратил внимание на этот факт, говоря о круге людей, связанных с политическим окружением американского президента.

Все эти противоречия обостряются еще до голосования 3 ноября. При этом Сьюзи Вайлз остается на должности, а ни один из трех возможных претендентов не получил нового назначения. Дальнейшая борьба за влияние будет зависеть, в частности, от результатов выборов в Конгресс и реакции Трампа на них.

Юрий Рашкин о борьбе в Белом доме: смотрите видео