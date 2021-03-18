Путин заявил, что хочет в ближайшее время онлайн пообщаться с Джо Байденом. В Белом доме говорят: президент очень занят и не может вот так по первому зову выкроить время.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила: Джо Байден сейчас занят и уезжает в командировку в Джорджию.

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Мне не о чем вам сообщить, если говорить о предстоящих переговорах. Президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят,

– сказала Джен Псаки.

Она напомнила, что Байден уже провел один телефонный разговор с Путиным. К тому же есть другие мировые лидеры, с которыми президент США еще не успел провести переговоры.

Пропозиция Путина поговорить

Владимир Путин предложил главе Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.

Путин уточнил, что не хочет откладывать дело и готов как можно быстрее это сделать.

На выходных он съездит в тайгу на отдых, поэтому попросил это учесть.

Лидер страны-агрессора предложил на выбор 2 даты для общения с Байденом: 19 или 22 марта.

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