В Белом доме ответили на предложение Путина о дебатах
Путин заявил, что хочет в ближайшее время онлайн пообщаться с Джо Байденом. В Белом доме говорят: президент очень занят и не может вот так по первому зову выкроить время.
Источник:Интерфакс
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила: Джо Байден сейчас занят и уезжает в командировку в Джорджию.
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Мне не о чем вам сообщить, если говорить о предстоящих переговорах. Президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят,
– сказала Джен Псаки.
Она напомнила, что Байден уже провел один телефонный разговор с Путиным. К тому же есть другие мировые лидеры, с которыми президент США еще не успел провести переговоры.
Пропозиция Путина поговорить
- Владимир Путин предложил главе Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.
- Путин уточнил, что не хочет откладывать дело и готов как можно быстрее это сделать.
- На выходных он съездит в тайгу на отдых, поэтому попросил это учесть.
- Лидер страны-агрессора предложил на выбор 2 даты для общения с Байденом: 19 или 22 марта.
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Дебаты Байдена и Путина: что предшествовало
- В одном из интервью Байден назвал Путина убийцей.
- Предшествовало этому то, что Нацразведка официально заявила: Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить кандидатуру Байдена.
- Байден подчеркнул, что это дело рук Путина, поэтому он за это заплатит.
- В ответ Россия отозвала своего посла из США в Москву, чтобы обсудить дальнейшие отношения между странами.
- В Кремле требуют от Байдена извинений за "хамство".
- Путин отреагировал на ситуацию словами: "кто как обзывается, тот так и называется".
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