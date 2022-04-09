В Белом доме предполагают, что россияне намеренно убивают журналистов в Украине
Источник:Укринформ
В Белом доме не исключают, что российские солдаты намеренно преследуют и убивают журналистов во время войны с Украиной. С 24 февраля погибли уже по меньшей мере 7 представителей СМИ.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что США знали о целях России и предупреждали о них.
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Что касается конкретных целей (россиян в Украине – 24 канал), то мы знали с самого начала и говорили об этом публично, что президент Путин и российские военные, конечно, имели намерения или могли целиться по гражданским, включительно с журналистами,
– подчеркнула пресс-секретарь.
Так на ответила на вопрос журналистов о том, есть ли у США разведывательная информация о том, что российским солдатам дали указание убивать журналистов.
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