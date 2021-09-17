В Белом доме прокомментировали регулярный кашель Джо Байдена

Соцсети в последние недели все активнее обсуждают кашель, который постоянно сопровождает выступления Джо Байдена – 78-летнего президента США. Впрочем, в Белом доме уверяют: причин волноваться нет.

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки во время своего брифинга отметила, что частый кашель Джо Байдена не должен быть поводом для беспокойства.

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Причины кашля могут быть разными

Пресс-секретарь рассказала, что во время рабочих поездок американского лидера постоянно сопровождает личный врач. Он регулярно проводит обзор президента.

Существует множество различных причин для кашля. Например, просто для того, чтобы прочистить горло. Или кашель возникает при незначительной простуде,

– подчеркнула Джен Псаки.

Она отметила, что в ближайшее время Джозеф Байден планирует пройти полный медицинский осмотр. После этого журналистам сообщат его результаты.

Коротко о кашле Байдена

В последние недели он стал все более частым спутником американского президента. Чуть ли не каждое его выступление сопровождается частым кашлем.

Это вызвало большое обсуждение в социальных сетях. В частности, есть и сторонники теорий о смертельной болезни американского лидера.

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