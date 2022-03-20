Белорусская армия может выступить против режима Лукашенко, – военный эксперт
Генштаб ВСУ сообщил о признаках подготовки белорусских военных к вторжению в Украину. Однако могут возникнуть такие условия, когда эта армия выступит против режима самого же Александра Лукашенко.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала. Некоторые белорусские военные понимают, что у них абсолютно отсутствуют какие-либо основания вступать в войну в Украине.
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Как предположил Мусиенко, они следят за ситуацией. В то же время на белорусских военных влияет то, что на их территорию привозят раненых и погибших российских оккупантов.
Могут наступить такие условия, когда эта армия (белорусская – 24 канал) хотя бы частично, но вернется против этого же непризнанного режима Лукашенко, против его власти и под это выступит народ.
Мусиенко добавил, что примерно на такой сценарий развития событий и рассчитывает белорусская оппозиция.
Мусиенко прокомментировал возможное вторжение Беларуси: смотрите видео