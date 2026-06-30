Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в эфире 24 Канала, что следует сделать акцент именно на "ударном кулаке", который мог бы представлять угрозу для наших войск на границе. Они стоят там уже несколько лет, чтобы сдержать наступление любой армии.

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Почему Лукашенко не согласится на наступление?

Если говорить о белорусских военных, которые могут выступить против нас, то с этой точки зрения украинская граница закрыта, у нас есть силы отразить атаку. Более того, мы можем наносить существенные удары по белорусской экономике. Поэтому если со стороны Беларуси начнется вторжение, эта страна очень быстро останется без света.

Дотянуться до любого белорусского предприятия – для нас не проблема. К тому же большинство инфраструктурных объектов расположено вдоль границы с Украиной. Например, до Мозырского нефтеперерабатывающего завода всего 50 километров. Один залп "Смерча" — и его не станет,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он обеспечивает половину нефтепереработки Беларуси. Также есть ещё два-три объекта: если их поразить, то белорусская экономика просто рухнет. Александр Лукашенко это прекрасно понимает. Легальными целями также станут сотни российских предприятий, работающих на экономику страны-агрессора. Об их наличии Украине известно.

Лукашенко будет всеми силами противостоять такому развитию событий. Но количество военных, находящихся у границы, пока не представляет никакой проблемы. "Ударный кулак" может исходить только со стороны России, то есть войска, которые она пошлет в Беларусь. Их должно быть не менее 150 тысяч, чтобы представлять угрозу для украинских регионов.

Свитан оценил угрозу наступления со стороны Беларуси: смотрите видео

Сегодня весь информационный шум служит лишь для отвлечения внимания. Например, от коррупции внутри страны, от арестов, которых мы ожидаем. Также серьезная проблема существует на Донбассе,

– добавил Роман Свитан.

Отметим, на фоне слухов о наступлении из Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию. После переговоров с Владимиром Путиным он отправился в Китай. Обе стороны подтвердили, что являются "железными друзьями", а их отношения находятся на пике.