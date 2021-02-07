Белорусская оппозиция будет судиться с силовиками в европейских судах. В Международный День солидарности с Беларусью, 7 февраля, первое заявление из-за насилия над протестующими подали в суд Чехии.

Подозреваемым по делу является начальник Гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

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Как будет действовать оппозиция

В Чехии готовятся подать более 10 заявлений, еще 10 – в Польше.

В Литве 4 человека уже подали документы, готовят еще 10 заявлений.

Ранее литовская генпрокуратура уже открыла уголовное дело из-за избиения Максима Хорошина.

Дело Хорошина: что надо знать

Максим Хорошин – предприниматель, который раздавал людям цветы во время митингов. Его задержали во дворе в Минске и избили. Впоследствии мужчину забрали в райотдел и еще раз избили до состояния, когда пришлось вызвать скорую. Тогда он попал в больницу, после чего уехал в Литву.

Штаб Тихановской подавал на этот счет заявление 27 ноября.

День солидарности с Беларусью: кто поддержал белорусов