Белорусская оппозиция подаст на силовиков в суды Чехии, Польши и Литвы
Белорусская оппозиция будет судиться с силовиками в европейских судах. В Международный День солидарности с Беларусью, 7 февраля, первое заявление из-за насилия над протестующими подали в суд Чехии.
Источник:телеграм Світлани Тихановської
Подозреваемым по делу является начальник Гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.
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Как будет действовать оппозиция
- В Чехии готовятся подать более 10 заявлений, еще 10 – в Польше.
- В Литве 4 человека уже подали документы, готовят еще 10 заявлений.
- Ранее литовская генпрокуратура уже открыла уголовное дело из-за избиения Максима Хорошина.
Дело Хорошина: что надо знать
Максим Хорошин – предприниматель, который раздавал людям цветы во время митингов. Его задержали во дворе в Минске и избили. Впоследствии мужчину забрали в райотдел и еще раз избили до состояния, когда пришлось вызвать скорую. Тогда он попал в больницу, после чего уехал в Литву.
Штаб Тихановской подавал на этот счет заявление 27 ноября.
День солидарности с Беларусью: кто поддержал белорусов
- Украина выразила поддержку белорусскому народу. Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что страна разделяет намерение белорусов самостоятельно решать свое будущее.
- Кроме того, во Львове и Киеве состоялись акции для поддержки белорусов.
- Канцлер Германия Ангела Меркель также выразила солидарность с демонстрантами.
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