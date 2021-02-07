Білоруська опозиція подасть на силовиків до судів Чехії, Польщі й Литви
Білоруська опозиція судитиметься з силовиками у європейських судах. У міжнародний День солідарності з Білоруссю, 7 лютого, першу заяву через насильство над протестувальниками подали в суд Чехії.
Джерело:телеграм Світлани Тихановської
Підозрюваним у справі є начальник гродненського ОМОНу Віктор Кравцевич.
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Як діятиме опозиція
- В Чехії готуються подати понад 10 заяв, ще 10 – у Польщі.
- У Литві 4 людини вже подали документи, готують ще 10 заяв.
- Раніше литовська генпрокуратура вже відкрила кримінальну справу через побиття Максима Хорошина.
Справа Хорошина: що треба знати
Максим Хорошин – підприємець, який роздавав людям квіти під час мітингів. Його затримали у дворі в Мінську та побили. Згодом чоловіка забрали в райвідділок і ще раз побили до стану, коли довелося викликати швидку. Тоді він потрапив до лікарні, після чого виїхав в Литву.
Штаб Тихановської подавав щодо цього заяву 27 листопада.
День солідарності з Білоруссю: хто підтримав білорусів
- Україна висловила підтримку білоруському народу. Очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що країна поділяє намір білорусів самостійно вирішувати своє майбутнє.
- Крім того, у Львові та Києві відбулись акції для підтримки білорусів.
- Канцлерка Німеччина Ангела Меркель також висловила солідарність з демонстрантами.
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