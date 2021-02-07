Ангела Меркель 6 лютого висловила солідарність з демонстрантами в Білорусі. Канцлерка Німеччини закликала режим Олександра Лукашенка негайно припинити репресії і звільнити політичних в'язнів.

Водночас у своєму відеозверненні вона зазначила, що Німеччина полегшила отримання віз для опозиціонерів Білорусі та осіб, що зазнали переслідувань.

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Меркель наголосила, що Німеччина та Європейський Союз й надалі притягатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як це вже роблять у випадку з санкціями ЄС.

Влада (Білорусі – 24 канал) очікує на те, що світ забуде цих мужніх людей. Ми не повинні допустити цього,

– зазначила канцлерка.

Німеччина також виділяє стипендії і підтримує незалежні ЗМІ у Білорусі.

"Вирішити цей конфлікт ззовні неможливо. Однак ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їх так само як це було пів року тому", – додала канцлерка.

Зверніть увагу! 2 жовтня 2020 року через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на президентських виборах у Білорусі Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників. Вже через 10 днів – проти самого Лукашенка.

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