Ангела Меркель 6 февраля выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси. Канцлер Германии призвала режим Александра Лукашенко немедленно прекратить репрессии и освободить политических заключенных.

В то же время в своем видеообращении она отметила, что Германия облегчила получение виз для оппозиционеров Беларуси и лиц, подвергшихся преследованиям.

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Меркель подчеркнула, что Германия и Европейский Союз и в дальнейшем будут привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси, как это уже делают в случае с санкциями ЕС.

Власти (Беларуси – 24 канал) ожидают, что мир забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого,

– отметила канцлер.

Германия также выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в Беларуси.

"Решить этот конфликт извне невозможно. Однако эта помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их так же как это было пол года назад", – добавила канцлер.

Обратите внимание! 2 октября 2020 года из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на президентских выборах в Беларуси Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Уже через 10 дней – против самого Лукашенко.

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