Меркель призвала немедленно прекратить репрессии в Беларуси
Ангела Меркель 6 февраля выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси. Канцлер Германии призвала режим Александра Лукашенко немедленно прекратить репрессии и освободить политических заключенных.
Источник:Deutsche Welle
В то же время в своем видеообращении она отметила, что Германия облегчила получение виз для оппозиционеров Беларуси и лиц, подвергшихся преследованиям.
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Меркель подчеркнула, что Германия и Европейский Союз и в дальнейшем будут привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси, как это уже делают в случае с санкциями ЕС.
Власти (Беларуси – 24 канал) ожидают, что мир забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого,
– отметила канцлер.
Германия также выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в Беларуси.
"Решить этот конфликт извне невозможно. Однако эта помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их так же как это было пол года назад", – добавила канцлер.
Протесты в Беларуси: коротко
- В августе 2020 годов в Беларуси начались массовые акции протеста. Граждане убеждены в фальсификации результатов на президентских выборах.
- 19 января лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила, что планирует провести в Беларуси выборы президента.
- Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает "искать" причины протестов. В январе 2021 года он назвал причиной протестов закрытые границы.
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