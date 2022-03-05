Белорусские дипломаты начали увольняться в знак протеста

Россия хочет вовлечь Беларусь в войну против Украины, но белорусы против. Некоторые дипломаты уже начали увольняться в знак протеста.

Написала заявление и консул Генконсульства Республики Беларусь в Мюнхене Наталья Хвостова. Она решила сложить полномочия в знак протеста против российской агрессии в Украине.

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"Государство прекратило сохранение историко-культурного и духовного наследия Беларуси, суверенитет страны под угрозой", – отметила Хвостова в заявлении.

Снизу она написала "Людзьмі звацца...".



Наталья Хвостова уволилась в знак протеста / Фото из телеграма Геращенка

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