Белорусские офицеры поддерживают войну, но воевать не хотят, – основатель инициативы BYPOL

Россияне продолжают свои попытки втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако настроения у белорусов разные.

Так, 80% срочников готовы бежать при любой возможности. Они думают не о том, как воевать, а как дезертировать. Об этом 24 Каналу сказал основатель инициативы BYPOL.

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Что касается офицеров – настроения несколько иные, потому что активно работает пропаганда. По словам Азарова, все телеграм-каналы военнослужащих, скорее всего, передали россиянам, чтобы промывали мозги белорусам. Часть военнослужащих поддерживают войну, они подверглись влиянию. Но воевать, подчеркивает основатель инициативы BYPOL, они не хотят.

Белорусы уверены, что не должны умирать в Украине, ведь это не их война. "Погибнуть за другое государство никто не желает. Даже поклонники "русского мира" не хотят воевать", – подчеркнул Азаров.

Конечно, добавляет он, если будет приказ, войско его будет выполнять. Другой вопрос – чем это кончится.

"Армия воевать не хочет, мотивации нет никакой", – подытожил основатель инициативы BYPOL.