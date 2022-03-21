Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику, – советник Тихановской

В Беларуси местные пытаются всячески не допустить свои войска на территорию Украины. Для этого местное население буквально перешло в партизанское наступление.

Об этом в своем твиттере рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка. Он подчеркнул, что местные партизаны пытаются всячески ограничить движение белорусских военных на территорию Украины.

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Останавливают поезда и уничтожают вражескую технику

Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусские войска в Украину,

– написал он.

Франак Вячорка также добавил в публикацию карту Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022". На нем можно увидеть результаты успешных партизанских действий местного населения.



Так выглядит карта Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022" / твиттер Франка Вячорки

Кроме того, советник Светланы Тихановской добавил, что российская фабрика троллей активизировалась в комментариях в Instagram и Facebook. Ее цель сейчас – посеять ненависть между белорусами и украинцами.

С помощью соответствующих публикаций, убежден он, россияне буквально пытаются вовлечь Беларусь в "свою кровавую бойню против братской Украины".

Украина победит, Беларусь также будет освобождена!,

– подчеркнул он.

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