Белорусские пограничники ходят вдоль рубежа с ножницами для резки металла

Власти Польши обнародовали фотографии белорусских пограничников, патрулирующих вдоль забора на границе. В их руках был специальный инструмент для резки металла.

Снимки белорусских пограничников с ножницами в сети опубликовал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Пограничники Беларуси ходят с ножницами для металла

Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которыми режут забор,

– отметил Блащак.

Он рассказал, что похожие пограничные ситуации – обычное дело. А также отметил, что кризис на границе вызвал режим Александра Лукашенко.

На снимке заметно двух пограничников, один из которых держит в руке болторез. "Ежедневно белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации, – заявил министр обороны. Кроме того, они подталкивают мигрантов идти на сторону Польши.



Белорусские пограничники с инструментом для резки металла / Твиттер Мариуша Блащака

"Стена" на границе Польши и Беларуси: что известно

Из-за масштабного наплыва нелегальных мигрантов польские власти решили возвести на польско-белорусской границе постоянный забор. Его хотят соорудить за шесть месяцев.

Высота "стены" составит 5,5 метра – забор будет состоять из основания из стальных прутьев в 5 метров, над которыми будет дополнительный барьер из колючей проволоки.

Анджей Дуда 2 ноября подписал спецзакон, который позволяет соорудить ограждение.

Текст сообщения Мариуша Блащака:

Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые используют для разрезания забора. Такие пограничные ситуации являются привычным явлением. Кризис на границе вызвал режим Лукашенко. Белорусы ежедневно пытаются обострить ситуацию, используют провокации и отталкивают мигрантов на польскую сторону.