Белорусские пограничники с оружием и собаками гонят нелегалов в сторону Польши

Наплыв мигрантов, штурмующих соседние с Беларусью страны, продолжаются. Кое-где белорусские пограничники способствуют их транспортировке.

Так, в сети появилось видео, на котором видно "содействие" от пограничников Беларуси. Они с ободряющими криками отгоняют мигрантов от границы в сторону Польши.

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Мигрантов силой гонят в Польшу

На кадрах, снятых, вероятнее всего, кем-то из польских пограничников видны мигранты. Они выбегают из кустов, откуда их гонят белорусские стражи границы. Мужчины с автоматами кричат им "Давай, давай!". Мигранты показывают, что их отгоняют из Беларуси.

Тогда польские пограничники объясняют, что они также охранники рубежа и никого не пустят к себе. В дальнейшем пограничник просит перейти мигрантов за маркировочный столбик – чтобы они находились именно на стороне Беларуси.

Впоследствии начинается словесная перепалка на расстоянии между охранниками рубежей двух государств. Белорусские пограничники продолжают кричать "Давай! Иди, это ваши! Go away". При этом польские пограничники говорят, что нелегалы имеют документы, которые выдавала Беларусь.

Провокация на белорусско-польской границе: смотрите видео

Иначе как вооруженной провокацией происходящее назвать сложно,

– подписали видео в сети.

Что произошло в дальнейшем с этой группой мигрантов – информации нет.

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