Заманивают борщом: белорусские пограничники пытаются переманить украинских защитников

Белорусы попытались переманить на свою сторону украинцев банальной рекламой своего борща. Мол, что украинский, что белорусский борщ – похожие – "борщи-соседи". Такую "социальную рекламу" включили прямо на границе.

У пограничного пункта с Украиной на реке Желонь женский голос по-украински обратился к нашим пограничникам словом "товарищи".

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Голос сообщает, что борщ – "уникальное блюдо восточнославянской кухни" и что "ничего подобного нет в европейских кухнях".

При этом отмечается, что между белорусским и украинским борщом есть небольшие отличия: к украинскому борщу принято добавлять фасоль, а к белорусскому – больше картофеля.

"И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону – попробуйте наш белорусский борщ. Не пожалеете", – жалко говорит женский голос в аудио.

Белорусы привлекали украинцев борщом: видео

"Ешьте, не подавитесь": ответ наших пограничников

Украинские пограничники не замедлили ответить и резко поставили на место "знатоков" восточнославянской кухни.

"Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому ныне белорусский борщ скорее похож на РОССИЙСКИЕ ЩИ, даже если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот же, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, которым воткнули в спину украинцев", – говорится в ответы ГНСУ.

Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Советуем вам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильственно заключенными. А к тому – ешьте сами, не подавитесь.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности главного пограничника Анатолия Лаппо после инцидента с шутливым роликом о том, возможен ли штурм с территории Беларуси, где белорусские военные никак не могли завести авто у госграницы.