Белорусские силовики заказали в YouTube рекламу с "признаниями" избитых оппозиционеров

Белорусские силовики заказали на YouTube рекламу. На ней избитые оппозиционеры извиняются за комментарии в отношении силовиков.

На кадрах задержанный мужчина заявил, что якобы сожалеет о содеянном. Речь идет о его комментариях под сообщением о гибели силовиков. Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.

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Силовики Беларуси оплачивают рекламу с "признаниями" оппозиционеров

В телелеграм-канале опубликовали видео, на котором компания YouTube в качестве рекламы транслирует кадры так называемого "признания" оппозиционера. На видео мужчина со связанными руками рассказывает, что якобы раскаивается в содеянном.

Речь идет о его комментарии относительно гибели белорусского силовика. Тот написал: "Жаль, что погиб только один". Далее на видео плохо слышно слова мужчины. Впоследствии он говорит, что якобы написал его, не подумав.

Более того, на кадрах оппозиционер говорит, что ему жаль гибели сотрудников служб России. Он также выразил соболезнования погибшим.

Силовики Беларуси оплачивают рекламу с признаниями оппозиционеров: смотрите видео

Кстати, речь идет об истории, которая произошла в Беларуси 2 октября. Там IT-работник, к которому пришли то ли с обысками, то ли для ареста, – сопротивлялся. Он застрелил одного из агентов Комитета государственной безопасности. Причем сам IT-работник погиб от ответного огня.

Что известно об инциденте в Беларуси