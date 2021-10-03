На кадрах затриманий чоловік заявив, що нібито шкодує про скоєне. Мовиться про його коментарі під дописом про загибель силовиків. Відповідне відео опублікував журналіст Денис Казанський.

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Силовики Білорусі оплачують рекламу з "зізнаннями" опозиціонерів

У телелеграм-каналі опублікували відео, на якому компанія YouTube як рекламу транслює кадри так званого "зізнання" опозиціонера. На відео чоловік зі зв'язаними руками розповідає, що нібито кається у скоєному.

Мовиться про його коментар щодо загибелі білоруського силовика. Той написав: "Жаль, що загинув тільки один". Далі на відео погано чутно слова чоловіка. Згодом він каже, що нібито написав його, не подумавши.

Ба більше, на кадрах опозиціонер каже, що йому шкода загибелі співробітників служб Росії. Він також висловив співчуття загиблим.

Силовики Білорусі оплачують рекламу зі зізнаннями силовиків: дивіться відео

До речі, мовиться про історію, яка трапилась у Білорусі 2 жовтня. Там IT-працівник, до якого прийшли чи то з обшуками, чи то для арешту, – чинив опір. Він застрелив одного з агентів Комітету державної безпеки. Причому сам IT-працівник загинув від вогню у відповідь.

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