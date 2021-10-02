Щоправда, сам загинув від вогню у відповідь. Принаймні так прозвучала офіційна версія від влади диктатора Олександра Лукашенка.

До теми У Білорусі під час спецоперації вбили силовика КДБ: режим диктатора звинуватив опозицію

Випадок дійсно безпрецедентний, адже зазвичай білоруси опору не чинять і дозволяють себе арештовувати. На цьому трохи хочу зупинитися – бо чи вправі ми їх за таке критикувати? Я точно певен, що ні.

КДБ Білорусі розправляється з опозицією

Я не обмовився, коли казав, що арештовувати айтішника прийшли КДБшники. Адже в Білорусі і дотепер існує цей Комітет – нащадок КДБ Радянського Союзу. Той своєю чергою – нащадок Народного комісаріату внутрішніх справ, що робив "червоний терор", нам усім розстріли, голодомори та ГУЛАГи.

Головною метою діяльності КДБ СРСР була зовсім не протидія міфічним капіталістичним шпигунам, а боротьба з інодумцями – зі своїми ж співгромадянами, яким не подобався комуністичний режим.

І от у Білорусі з розпадом СРСР КДБ нікуди не подівся, а просто перепрофілювався тепер на боротьбу з невдоволеними режимом Лукашенка.

КДБ Білорусі останні 30 років розправляється з білоруською опозицією – знищує її. Тобто всіх, кому Лукашенко не подобається і хто наважується його критикувати. На них тиснуть, звільняють з роботи та відраховують з вишів. Найактивніших:

залякують;

викрадають;

піддають тортурам;

вбивають;

арештовують;

засуджують чи в найм'якшому випадку висилають за кордон.

Робота ця відбувається системно. Можна сміливо сказати, що білоруське суспільство за 30 років вихолощене вже від можливості, від сміливості зчинити протест. Робота білоруського КДБ щодо цього велася системно вже кілька десятків років.

Тому я не вправі закидати білорусам, що вони не чинять опір. Це якраз зрозуміло, чому в них так і як це сталося, що вони не мають до того хисту, не мають на те сміливості. Бо сміливців там не лишилося, вони всі або по тюрмах, або в землі.

Вбивство силовика КДБ може бути постановкою

Те, що цей білоруський айтішник взяв до рук зброю і наважився захищатися від КДБшників – в мене цьому є 2 пояснення:

бо ніякого захисту не було, і це все інсценування;

цей білорус з американським паспортом просто переплутав країни – Білорусь з цивілізованою державою.

Бо в Сполучених Штатах, до прикладу, коли до тебе в дім вдираються озброєні невідомі без розпізнавальних знаків поліції чи ФБР, ти вправі боронити будинок зброє. І там тебе тільки похвалять, якщо ти таких неідентифікованих нападників вб'єш.

Навіть якщо потім з'ясується, що це були співробітники поліції, які діяли на власний розсуд без санкції суду. І саме тому, мовляв, не вдягли бронежилетів з наліпками своєї спецслужби, не взяли шоломи та щити, коли знали, що начебто будуть знешкоджувати небезпечного терориста.

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І це я вже почав перелічувати аргументи, чому цей інцидент може бути виставою. Бо до цього відео і до виконавців безліч запитань.

Зокрема там намонтовані кадри з двох ракурсів – від самих начебто правоохоронців і з середини квартири, чи то зі стаціонарної камери айтішника. чи то з телефона його дружини. Це змонтоване відео було викладене в інтернет буквально за кілька годин після інциденту. А так у реальному житті не буває.

Бо минуло б кілька днів чи тижнів, поки слідчі дізналися, що дружина там щось назнімала. Тоді вони б взялися вилучати те відео з її смартфона, або ж з комп'ютера вбитого айтішника. Вони б його долучили до матеріалів справи, де вже перебували б кадри від оперативників.

Те все б через кілька місяців, можливо, б показали в суді як доказ – звісно, ніхто б те монтувати для краси не став. І от, мабуть, тоді ті кадри злили б в інтернет, коли журналісти відео купили б у продажних слідчих. Ось так це працює в реальному житті.

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Але коли відео стрілянини оперативно монтується з двох ракурсів і викладається самими слідчими назагал в інтернет – так буває лише в одному випадку, коли цей весь спектакль і влаштовували заради зйомок цього.

На кадрах, до речі, не видно, щоб цього айтішника вбивали. А є тільки кадри героїчно підстреленого КДБшника.

Режим Лукашенка тепер матиме виправдання знищення опозиції

Тому наче напрошується висновок, що це все вистава з метою:

дати білоруським спецслужбам ще більше повноважень;

дати Лукашенку привід ще більше закрутити в країні гайки;

зацементувати режим диктатора, який тепер матиме виправдання, чому він силою винищує усіх інодумців. Бо вони ж усі тепер, мовляв, "озброєні американські агенти".

Звісно, це все мої припущення. І мені дійсно буде дуже шкода, якщо я таки обмовляю зараз справжній спротив мужнього білоруса, який наважився узяти до рук зброю заради захисту себе, своєї родини і свого помешкання від бандитів, які нині називаються білоруськими правоохоронцями і які ладні вбивати власних співгромадян заради втримання диктаторського режиму Лукашенка.

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Як би це страшно не звучало, але в білорусів немає жодного шансу позбутися Лукашенка якось інакше, крім як узяти до рук зброю і чинити йому опір. Я розумію, що мені тут зараз скажуть, що я занадто сміливий з київської студії про таке розмірковувати.

Але нагадаю, що і в Україні таке саме було – "Беркут" стріляв по цивільних, атакував Майдан бронетехнікою. Втім українці тоді мали сміливість чинити опір, і тому змогли захистити себе від диктатури Януковича. Тому я маю право казати, що в білорусів немає шансів якось інакше проблему свого диктатора вирішити, крім як набратися сміливості зчинити йому силовий спротив.