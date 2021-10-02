В заключении Мария провела уже больше года. По ее словам, за это время режим Александра Лукашенко сделал все возможное, чтобы усложнить ей жизнь.

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Колесникова утверждает, что ей неоднократно поступали предложения о сотрудничестве со следствием. Однако от любого сотрудничества с преступным режимом оппозиционерка отказалась, даже в обмен на свободу.

Колесникова удивляет позитивом

Приговор, кстати, совершенно не удивил Колесникову. Более того, находится оппозиционерка в удивительно хорошем расположении духа, и в разговоре с журналистами даже отшутилась. Мол, ожидала от режима 12 лет заключения, а его хватило всего на 10.

Более того, даже находясь в крайне жестких условиях, она продолжает критиковать режим и уверена, что Лукашенко вскоре утратит контроль над ситуацией.



Колесникова прокомментировала пребывания в тюрьме / Фото TUT.BY

Судья-герой в глазах белорусов

Высказалась Колесникова и о тех судьях, которые выносили ей приговор. Она уверена, что если бы во время одного из слушаний против оппозиции или простых белорусов кто-то из судей решился вынести неудобный режиму приговор, то этот человек тут же стал бы героем в глазах белорусов.

К сожалению, пока таких прецедентов не было. Да и представить себе подобное трудно.

Каждый белорусский судья прекрасно понимает, что после этого он и сам станет подсудимым.

Но уверен, что и это не единственная причина, почему судьи Беларуси не устраивают демаршей против режима. Ведь помимо страха за свою дальнейшую судьбу, их решения щедро оплачивает режим Лукашенко.

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Но если в наличие совести у некоторых судей или силовиков еще можно с натяжкой поверить, то сам Александр Лукашенко в очередной раз доказал – ему плевать и на белорусов, и на Беларусь в целом.

Слова диктатора

Диктатор тоже дал интервью, но журналисту CNN. Так вот из него в очередной раз становится понятно, что он прекрасно понимает что творит. Более того, не испытает по этому поводу никакого дискомфорта.



Лукашенко также выговорился / Фото Getty Images

Вот что Лукашенко ответил на предложение журналиста – извиниться перед белорусским народом за нарушения прав человека в стране.

Нет, мне не хотелось бы. Думаю, в принципе, мне не за что извиняться,

– сказал Лукашенко.

После этого он тут же начал отнекиваться и говорить, что вообще все эти обвинения в зверствах – фейк и проделки недоброжелателей. Более того, по словам диктатора, та же Колесникова нагло врёт, ведь условия содержания в белорусских тюрьмах намного лучше чем на Западе.

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И вот очень хочется, чтобы Лукашенко на своём личном опыте проверил все прелести содержания в белорусских тюрьмах. Ведь масштабная кампания репрессий, которую он развернул против собственного народа приводит к тому, что людям становится буквально нечего терять.

Ведь когда за мирное шествие и сопротивление режиму с оружием в руках вам грозит одинаковое наказание, для многих людей выбор становится очевидным.

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